FINANÇAS Relator quer incluir Renda Brasil no Orçamento de 2021 O governo ainda não finalizou o projeto do programa

3 SET 2020 - 06h:33 Por Marcus Moura/Marcia Paravizzi

O relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, senador Márcio Bittar (MDB-AC), afirmou que vai trabalhar para que o Renda Brasil seja incluído no orçamento do ano que vem. Confira: