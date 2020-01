POLÍTICA Relator vê exagero em vetos do Executivo as emendas da LOA Das 330 propostas dos vereadores, prefeito Marquinhos Trad rejeitou 239

21 JAN 2020 - 18h:05 Por Gabi Couto / CBN

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta terça-feira (21) os vetos ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2020. Das 330 emendas propostas pels vereadores no relatório final encaminhado ao Executivo, 239 foram rejeitadas pela equipe do prefeito Marcos Trad (PSD). Para o relator do projeto, vereador Eduardo Romero (REDE), os parlamentares irão analisar as justificativas apresentadas para levar ao plenário em votação o texto final no retorno das atividades Legislativas, em fevereiro.