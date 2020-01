FUTEBOL MS Relatório final das obras no Morenão será entregue nesta semana A Polícia Militar fará vistoria no local às 10h de quarta-feira (15)

14 JAN 2020 - 14h:50 Por Isabelly Melo

O Presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco Cezário de Oliveira, encaminhará na quarta-feira (15), o relatório final das obras realizadas no Estádio Pedro Pedrossian (Morenão). Na quarta-feira, às 10h, haverá vistoria da Polícia Militar no local.

Em dezembro passado, o Ministério Público Estadual informou em coletiva de imprensa, das obras necessárias no estádio para liberação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Para tanto, foram realizadas obras para atender exigências do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Engenharia e do Ministério Público Estadual.

A prioridade, segundo a Federação, era reparo na marquise do Estádio, obras ligadas ao atendimento do torcedor, além da recuperação do gramado.

Após emissão dos laudos de cada órgão competente, a Federação enviará ao Ministério Público Estadual (MPE) os laudos, e aguardará a liberação para a utilização do Morenão a partir do dia 1º de fevereiro de 2020.

Tabela Campeonato Estadual

O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Marco Antonio Tavares, divulgou na segunda-feira (13) a tabela atualizada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020.

Na nova tabela o estádio Ninho da Águia consta como palco da abertura do Estadual, com o confronto entre Águia Negra e Pontaporanense, no dia 22 de janeiro. A tabela inicial marcava o jogo às 20h30 para atender a TV Morena, emissora com os direitos de transmissão, porém, o jogo não terá transmissão pela TV aberta.

Com isso, a partida passou para às 20h15 com transmissão exclusiva pela TV FFMS através do site da entidade. O primeiro jogo com transmissão na TV aberta será dia 26 entre Corumbaense e Maracaju, no Estádio Arthur Marinho.

Na 1ª fase, de acordo com a tabela divulgada, os jogos seguirão nas seguintes datas:

26 de Janiero – Corumbaense x Maracaju

02 de Fevereiro – Operário x Pontaporanense

09 de Fevereiro – Operário x Aquidauanense

16 de Fevereiro – Aquidauanense x Comercial

22 de Fevereiro – Comercial x Operário

01 de Março – Costa Rica x Aquidauanense

08 de Março – Águia Negra x Operário

15 de Março – Comercial x Cena

Durante os jogos está proibida a transmissão por terceiros, ou em qualquer outra plataforma não oficial dos clubes participantes.