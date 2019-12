LOA 2020 Remanejamento de 5% vai engessar prefeitura, diz Pedrossian Relator encaminhou 330 emendas e espera que prefeito acate todas

17 DEZ 2019 - 16h:42 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

O secretário Municipal de Finanças e Orçamentos, Pedro Pedrossian Neto, avaliou de forma positivo o orçamento de R$ 4,3 bilhões para 2020, mas ponderou que os 5% de autorização de remanejamento vão "engessar" a administração.

VOTAÇÃO - Duas sessões extraordinárias foram realizadas logo após a sessão desta terça-feira. Na primeira, em primeira discussão e votação, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei n. 9.533/19 (Lei Orçamentária Anual), com relatório final da LOA incorporado contendo 330 emendas parlamentares, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2020.

A segunda sessão extraordinária foi convocada para analisar a mesma proposta, que desta vez foi aprovada em segundo turno de discussão e votação.

De acordo com presidente da Comissão e relator da LOA, vereador Eduardo Romero: “O processo de construção desse relatório se deu com ampla participação da sociedade. A primeira proposta foi preparada pelo Executivo e encaminhada para esta Casa, cada vereador recebe sua demanda com suas bases e transforma isso em suas emendas parlamentares. E, pela primeira vez, houve a participação presente da comunidade indígena, participaram e trouxeram suas demandas. A participação da sociedade civil organizada faz com que a política pública chegue de fato aos nossos munícipes”, disse.