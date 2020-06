EDUCAÇÃO MUNICIPAL REME continua com aulas suspensas até 31 de julho Decisão foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta terça-feira (30)

30 JUN 2020 - 18h:34 Por Beatriz Magalhães/CBN

As aulas presencias da Rede Municipal de Ensino – REME permanecerão suspensas até o dia 31 de julho. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 30 de junho, no Diário Oficial de Campo Grande, por meio do decreto nº 14.369. Confira mais informações: