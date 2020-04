EDUCAÇÃO REME disponibiliza atividades on-line para alunos Atividades podem ser acessadas pelo site da SEMED e contarão como presença

6 ABR 2020 - 18h:55 Por Beatriz Magalhães/CBN

As aulas na Rede Municipal de Ensino (REME) foram suspensas no dia 18 de março, por um período de 20 dias, obedecendo o Decreto n.14.189, de 15 de março de 2020, e foram prorrogadas conforme o Decreto nº 14.226, do dia dois (2) de abril. Com isso, as atividades na Rede Municipal de Ensino serão retomadas no dia seis (06) de maio, caso não ocorra nova prorrogação.