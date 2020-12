EDUCAÇÃO Reme terá autonomia para criar calendário letivo 2021 Aulas do ano que vem vão continuar a distância por conta da pandemia

7 DEZ 2020 - 19h:09 Por Gabi Couto/CBN/PMCG

As aulas na Rede Municipal de Ensino/REME, em 2021, estão previstas para começarem, no dia 8 de fevereiro, conforme Resoluções SEMED ns. 210 e 211, publicadas hoje, no Diogrande, as quais dispõem sobre a organização do ano escolar e do ano letivo para 2021, entretanto, por conta da pandemia da Covid-19, ainda não há previsão do retorno presencial dos alunos.

Cada unidade da REME deverá elaborar o próprio calendário escolar, por ser o instrumento que expressa a ordenação temporal das atividades escolares, tendo por base as minutas de calendário publicadas anexas às Resoluções normativas mencionadas.

O ano letivo somente poderá ser encerrado, depois do efetivo cumprimento dos duzentos dias letivos previstos no calendário escolar; no caso das EMEIs, será no dia 22 de dezembro, e as demais escolas, no dia 16 de dezembro de 2021.