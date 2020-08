CBN FINANÇAS Renda média em MS é de R$ 1.200, revela FGV Em Campo Grande, rendimento médio chega a R$ 1.857

25 AGO 2020 - 17h:13 Por Marcus Moura/CBN

O rendimento médio da população sul-mato-grossense é o sétimo maior do Brasil entre as unidades federativas, porém não chega nem a R$ 2.000. Na média, cada pessoa ganha cerca de R$ 1.200, segundo cálculo da FGV Social, da pesquisa “Onde estão os ricos do Brasil? ”.

Na capital morena, o rendimento médio das pessoas é cerca de R$ 650 maior que no Estado, chegando a R$ 1.857. Campo Grande ocupa a 11° colocação do ranking dos maiores rendimentos do Brasil entre as capitais e a posição 143° na métrica entre todas as cidades brasileiras.

Jaraguari tem a menor renda média do Estado com ganho médio estimado em R$ 261 por pessoa. No ranking nacional, a cidade aparece na posição 3.375°. Chapadão do Sul tem a maior renda média do Estado (R$ 2.068), ocupando a posição 46° no pódio nacional.

De acordo com a FGV, este tipo de análise também pode ser útil para captarmos novas fontes potenciais de financiamento das ações do Estado brasileiro, aí incluindo aquelas relacionadas a Educação, Saúde, Segurança e ao próprio Alívio da Pobreza.