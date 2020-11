NOVA FORMAÇÃO Renovação de 60% e formação diversa Essa é a composição mais diversa do Legislativo, em Campo Grande

21 NOV 2020 - 09h:00 Por Guilherme Filho

A Câmara Municipal de Campo Grande passará a contar no ano que vem com vereadores de 14 partidos diferentes. Essa é a composição mais diversa do Legislativo que renovou 60% da sua formação, um índice inédito na história mais recente. Dos 29 vereadores, apenas 12 se reelegeram. Apenas quatro partidos conseguiram eleger mais de dois vereadores.

O PSD do prefeito Marquinhos Trad ficará com cinco representantes (Thiago Vargas, Valdir Gomes (reeleito), Otávio Trad(r), Júnior Coringa e Beto Avelar. O PSDB elegeu João Cesar Matogrosso(r), Professor Juari e João Rocha(r). O MDB contará com Dr. Jamal, Dr. Loester(r) e Darleng Campos(r). E o Podemos estreia também com três vereadores: Zé da Farmácia, Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro.

Outros quatro partidos elegeram dois vereadores cada. O DEM com Silvio Pitu e Professor Riverton; o PT com Camila Jara e Ayrton Araujo; Republicanos com Gilmar da Cruz e Betinho; e Patriota com Edu Miranda e Sandro Benites.

E sozinhos na representação de seus partidos se elegeram Marcos Tabosa (PDT), William Maksoud (PTB), Alirio Vilassanti (PSL), Vitor Rocha (PP), Papy (SD) e Professor André (Rede).Apesar da diversidade, a maioria deverá compor a base de sustentação do prefeito. PSDB, DEM, MDB, Patriota, Republicano e PTB são aliados dele desde já.