ELEIÇÕES 2020 Renovação marca cenário político a partir de 2021 em Dourados No plenário da Câmara das 19 cadeiras apenas 6 serão ocupadas por reeleitos

17 NOV 2020 - 06h:29 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Em Dourados, o atual presidente da Câmara dos Vereadores, o progressista Alan Guedes assume a partir de janeiro a Prefeitura da maior cidade do interior do estado. No Plenário da Câmara das 19 cadeiras apenas 6 serão ocupadas por reeleitos. Ouça os detalhes: