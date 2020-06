ELEIÇÕES UFMS Representativa feminina é um dos focos da Chapa 1 Professora Elizabeth Maria Bilange é candidata à reitoria da UFMS

29 JUN 2020 - 11h:28 Por Redação/CBN

O programa CBN Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (29), a rodada de entrevistas com os candidatos a reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para 2020/2024. As convidadas de hoje foram as professoras Elizabeth Maria Azevedo Bilange (reitora) e a Lucilene Machado Garcia (vice).

A candidata falou sobre a importância de fortalecer a participação da mulher em todas as áreas e setores da universidade, já que segundo a professora Beth, mais da metade do público da entidade é composto por mulheres, sendo aproximadamente 741 docentes do sexo feminino. “Por que não mulheres? Estamos unidas para quebrar paradigmas e trazer mais representatividade feminina para o universo acadêmico”, reforçou a candidata. Confira a entrevista completa: