EFEITO CORONA Resende critica volta do comércio e ataca Bolsonaro Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul diz que isolamento social é eficaz e que população deve ignonar o que Bolsonado fala

8 ABR 2020 - 13h:28 Por Ginez Cesar/CBN

O secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, em entrevista à rádio CBN Campo Grande, disse que o isolamento social ainda é a principal arma contra a contaminação e a proliferação da Covid-19. Um levantamento divulgado pela própria SES revela que o Estado tem o segundo pior índice de isolamento social do país, atrás apenas de Tocantins. "Isso é vergonhoso", disse o secretário ao destacar que não é momento de relaxar e que a volta do comércio em muitas cidades pode ser perigoso nesse momento. Resende também não poupou o presidente Jair Bolsonaro das críticas. "Minha posição é que as pessoas não devem levar em consideração o que o presidente fala", destacou. Confira a entrevista: