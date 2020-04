SAúDE Resende quer que promessas de Mandetta sejam cumpridas pelo novo ministro Entre os os projetos que podem ser prejudicados está a conclusão da Unidade da Mulher e da Criança da UFGD, que vai atender pacientes da Covid-19

17 ABR 2020 - 12h:25 Por Loraine França

Em entrevista à CBN nesta manhã, o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, falou sobre a demissão de Luiz Henrique Mandetta e a expectativa com a entrada de Nelson Teich no Ministério da Saúde. Entre as preocupações está a conclusão da Unidade da Mulher e da Criança, anexa ao Hospital Universitário da UFGD (Universidade da Grande Dourados). Projetado para atender o público feminino e infantil, no período da pandemia, segundo Resende, o local será exclusivo para atendimento de pacientes da Covid-19.

