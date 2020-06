OPORTUNIDADE "Reskilling MS" prepara laboratório gratuito para desempregados Grupo de empreendedoras vai requalificar profissionais e gerar oportunidades no mercado de trabalho

15 JUN 2020 - 12h:06 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Sete profissionais de desenvolvimento humano e organizacional de Mato Grosso do Sul vão realizar nos dias 25 e 26 de junho o "Reskilling MS", um programa de requalificação profissional. As atividades do projeto serão de forma online com inscrição totalmente gratuita e deve ser realizada até 18 de junho pelo site reskillingms.com.br.

Em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (15), as especialistas em desenvolvimento humano, Lidiane Miquilini Alves e Ana Flávia Chedid disseram que a meta é promover o treinamento para 500 pessoas, sendo que 300 vagas já estão preenchidas. O programa é voltado para pessoas que estão desempregadas e possuem no mínimo o ensino médio completo e que residem em Mato Grosso do Sul. Confira a entrevista.

Confira a programação:

Quinta-feira (25):

Às 8h - Lidiane Miquilini falando sobre ´Evolução do Mercado de Trabalho´

10h - Rosângela Barcellos fala sobre ´Coordenação ao lado de outras pessoas (Intra e Interpessoal)´

14h - Vânia Aquino discorre sobre ´Gestão de Pessoas´

16h - Ana Flávia Chedid aborda o tema ´Flexibilidade Cognitiva e Negociação´.

Sexta-feira (26):

Às 9h - Milena Mendonça falando sobre ´Inteligência Emocional´

13h - Caroline Reis aborda o tema ´Gestão do tempo e produtividade/Desenvolvimento de carreira´

15h - Dorvany Alves discorre sobre ´O funcionamento do cérebro nos processos de mudança´

17h - Ana Flávia Chedid encerra a programação diante do tema ´Pesquisa de Mercado e Avaliação de Aprendizagem´.