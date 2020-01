DIA DA LIBERDADE DE CULTOS ‘Respeito é o caminho para combater intolerância religiosa’ Líderes religiosos falam sobre a liberdade de cultos em Campo Grande

7 JAN 2020 - 11h:19 Por Isabelly Melo

Hoje dia 7 de janeiro marca o dia da liberdade de culto, direito garantido pelo projeto de lei de 7 de janeiro de 1890, feito por iniciativa do gaúcho Demétrio Ribeiro, ministro da agricultura da época.

Anos depois em 1946, com a promulgação da nova carta magna, o escritor baiano e deputado federal Jorge Amado propôs um artigo para a constituição que reafirmava a importância da liberdade religiosa no país.

E no ano passado foi publicado, no diário oficial da união, a criação do comitê nacional da liberdade de religião ou crença. Atitudes que reforçam a laicidade do brasil.

Por este motivo a Isabelly Melo conversou com o pastor evangélico Diego Aydos, o praticante budista Luiz Tedesco e com o espírita Reinaldo Soken, afim de saber se existe algum tipo de preconceito ou impedimento da prática de religiões em Campo Grande. Confira: