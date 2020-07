AGRONEGÓCIO Retirada da vacina contra aftosa foi adiada em razão da pandemia Mesmo com decisão do MAPA, posicionamento de MS é favorável à permanência do calendário

17 JUL 2020 - 16h:00 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Reprodução Internet O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) adiou a retirada da vacina contra a febre aftosa prevista para 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus, que prejudicou o andamento das ações estaduais. Mesmo com a decisão, o posicionamento da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal é favorável à permanência do calendário que prevê a retirada da vacinação no segundo semestre do ano que vem. Saiba mais: jpnews · Retirada da vacina contra aftosa foi adiada em razão da pandemia

