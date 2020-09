LAZER Retomada de bares e restarurantes tem cursos e palestras gratuitas Empresas do setor de gastronomia, turismo e eventos terão acesso aos conteúdos por meio do Senac-MS

28 SET 2020 - 12h:40 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A partir desta segunda-feira, o Senac-MS começa o segundo circuito do Programa Superação. O Senac entende que toda crise "faz a gente abrir os olhos para novas oportunidades. Faz a gente abrir a cabeça para novas ideias e novas formas de produzir, de vender e de prestar serviços".

O Programa prevê um conjunto de soluções online gratuitas pensadas exclusivamente para os segmentos do Comércio, Turismo e Gastronomia, Tecnologia e Saúde e Beleza. São cursos, consultorias e troca de conhecimentos com especialistas em áreas e assuntos fundamentais nessa nova realidade.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande desta segunda-feira (28), a gerente de turismo e gastronomia do Senac, Roberta Francis Pinto, toda programação dos palestras, webinars e cursos está conectada com a realidade atual por conta da pandemia do novo coronavírus. Acompanhe a entrevista.