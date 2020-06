AGRONEGÓCIO Retomada do crescimento da China abre janela de oportunidades para Brasil, afirma embaixador Governo chinês tem trabalhado para ampliar relações comerciais entre os dois países

24 JUN 2020 - 13h:24 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, afirmou que a retomada do crescimento do país asiático abre uma janela de oportunidades comerciais amplas para o Brasil. Segundo ele, o governo chinês tem trabalhado para ampliar as relações comerciais entre os dois países após a pandemia do novo coronavírus.

