MS 43 ANOS Retorno do Guanandizão vai além do esporte, impacta também a economia de MS Segundo diretor-presidente da Fundesporte, mesmo com a pandemia, MS ganha destaque e confiança nacional com retorno do Ginásio

9 OUT 2020 - 12h:15 Por Isabelly Melo

Na manhã desta sexta-feira (09) o diretor-presidente da Fundação de Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, foi o convidado do programa CBN Campo Grande para falar sobre o desenvolvimento do esporte sul-mato-grossense nos últimos anos, que segundo Marcelo foi essencial para os bons frutos que o Estado colhe agora, como a confirmação da Super Copa e Liga das Nações.

Ginásio Guanandizão Foto: Governo MS

As duas competições foram confirmadas pelo diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari Filho, na última quinta-feira (08) em reunião com representantes do governo, prefeitura e da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul. Segundo Radamés “É um dos ginásios que reúne as melhores condições no país para realizar qualquer tipo de evento internacional. E toda vez que nós (CBV) tivermos eventos de alto nível, um dos primeiros locais a ser consultado será sempre a cidade de Campo Grande”.

Marcelo Miranda destacou durante a entrevista a importância do retorno do Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão) não só para o esporte, mas para o desenvolvimento econômico da capital e do Estado, com a procura de hotéis, restaurantes e outros setores. Confira a entrevista completa: