EMPREENDEDORISMO Rota Bioceânica: reunião entre Azambuja e embaixadores, será nesta sexta-feira (14) O evento restrito às autoridades, vai ocorrer na Casa da Indústria em Campo Grande

13 FEV 2020 - 12h:43 Por Thais Cintra - Assessoria Semagro

Nesta sexta-feira (14), a fundação FIEMS sedia a 1ª Reunião de Embaixadores do ASEN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), que vêm ao Mato Grosso do Sul para obter informações sobre a rota bioceânica e suas consequências para a relação comercial do Brasil com os países asiáticos.

A reunião surgiu a partir da demanda dos embaixadores para mais informações sobre a rota e está sendo articulada conjuntamente pelo Governo do Estado, a Comissão de relações exteriores do Senado Federal, por meio do senador Nelson Trad Filho e a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul). A programação inclui apresentação do governador Reinaldo Azambuja sobre as potencialidades do Estado e do ministro João Carlos Parkinson, que vai detalhar a rota bioceânica e seu andamento para os embaixadores interessados no tema.

No dia 15 de fevereiro, os embaixadores do ASEN vão conhecer propriedades da região de Campo Grande com produção pecuária e agrícola, para serem apresentados à qualidade de Mato Grosso do Sul em sustentabilidade e produtividade.