CULTURA Reunião sobre Lei Aldir Blanc será transmitida ao vivo 24 representantes de setores culturais vão participar da ação

11 AGO 2020 - 09h:52 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e o Conselho Estadual de Políticas Culturais de MS vão lançar o “Cultura em Diálogo”, nesta quarta-feira (12). O evento consiste em uma reunião com transmissão ao vivo nas redes sociais e tem como objetivo dar informações sobre a Lei Aldir Blanc e ouvir propostas dos artistas do estado. A primeira reunião terá a participação de 24 representantes de setores culturais e será transmitida na página da Fundação de Cultura no Facebook. A participação na live pode ser feito por meio dos comentários. Caso a pergunta enviada não seja respondida, a Fundação de Cultura disponibilizou o e-mail leialdirblancfcms2020@gmail.com. Ouça os detalhes: