APOSENTADORIA Revisão da vida toda: entenda o que é Superior Tribunal de Justiça suspendeu, em todo o Judiciário, os processos que correm sobre esse tema

14 JUL 2020 - 12h:25 Por Redação/CBN

O impasse sobre o chamado "revisão da vida toda" nas aposentadorias já concedidas acabou judicializado. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu, em todo o Judiciário, os processos que correm sobre esse tema. A decisão veio menos de seis meses após julgar a favor da revisão da vida toda para o cálculo da aposentadoria.

A decisão foi assinada no fim de maio pela vice-presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, e tem validade até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida sobre o assunto. O STF, no entanto, ainda não tem data para julgar o tema.

Em entrevista ao quadro CBN Direito nesta terça-feira (14) a advogada trabalhista e previdenciária, Priscila Arraes Reino, explicou detalhes e deu orientações sobre a revisão. Segundo ela, a revisão da vida toda consiste em pedir à Previdência, por meio da justiça, o recálculo da média salarial considerando todos os salários do trabalhador, inclusive os anteriores a julho de 1994. Confira.