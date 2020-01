LOJAS E ÓRGÃOS PúBLICOS Revitalização da rodoviária vai custar R$ 15,6 milhões Projeto está em fase de detalhamento e de abertura de licitação

4 JAN 2020 - 08h:27 Por Loraine França

O prédio da antiga rodoviária de Campo Grande, o Terminal Heitor Eduardo Laburu, vai passar por revitalização e R$ 15,6 milhões foram destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, através de emenda parlamentar, para a reforma. Segundo a prefeitura, o plano de ocupação dos 6 mil metros quadrados do local já está definido.

A previsão é de que 240 lojas funcionem junto a repartições municipais que serão instaladas no local, como a Central do IPTU, Guarda Municipal, setor de posturas da Semadur, Agência Municipal de Habitação e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social. As antigas plataformas de ônibus urbanos receberão seis lanchonetes food truck. A praça de alimentação será no vão livre do estacionamento.

No projeto, os pisos térreo e superior serão integrados por escadas e elevadores. O acesso às repartições será feito por dentro da área comercial e, com isso, a prefeitura estima aumento do fluxo de pessoas nas lojas. O prédio está abandonado há quase uma década.

De acordo com o prefeito Marcos Marcelo Tras (PSD), o projeto entra em fase de detalhamento e lançamento de licitação. As obras devem ter início em junho deste ano. A prefeitura de Campo Grande é proprietária de apenas 11% do prédio.

O Recurso

O autor da emenda parlamentar que destinou o recurso para as obras, deputado federal Fábio Trad (PSD) disse que a verba foi articulada pela bancada de Mato Grosso da legislatura que terminou em 2018. “Eu apresentei a sugestão desse investimento porque entendo que aquela região toda, não só a rodoviária antiga, aquela região está, de certa forma, comprometida.