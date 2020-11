ELEIÇÕES 2020 Rhaiza Matos é eleita em Naviraí com 36,49% dos votos Candidata conquistou 8.873 votos e substitui o pai, deputado Onevam de Matos

15 NOV 2020 - 22h:22 Por Beatriz Magalhães/CBN

A candidata Rhaiza Matos, do PSDB, é a nova prefeita de Naviraí, com 8.873 votos (36,49%). Ela substituiu o pai, deputado Onevan de Matos, que faleceu na última semana em razão da Covid-19. Em segundo lugar, Dr. Izauri contabilizou 7.493 votos no município (30,81%).

Confira quem venceu em outros municípios do Cone Sul do Estado: