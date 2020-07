CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Ricardo Barros dá início as lives do CBN em Ação 2020 Palestra do ex-ministro ocorrerá no próximo dia 28 de julho

17 JUL 2020 - 15h:09 Por Isabelly Melo

Após o sucesso das palestras do CBN em Ação 2019, a Rádio CBN Campo Grande começa no próximo dia 28 de julho os encontros deste ano com um novo formato; em lives transmitidas nas redes sociais da CBN Campo Grande e dos parceiros de cada encontro.

Em um momento complexo e imprevisível como o que vivemos, não há espaço para estagnação e conformismo. Empreender uma leitura detalhada das reais necessidades das empresas do estado e contribuir para a consolidação do mercado onde atuamos, este é o desafio do CBN em Ação 2020.

Especialistas reconhecidos nacionalmente, referências em temas de grande relevância ao momento econômico, social e político do Brasil, trarão à Campo Grande diferentes discussões e conhecimento sobre atuações disruptivas, fontes de alavancagem e iniciativas de crescimento, além de exemplos de como criar vantagens competitivas em um momento de análise e de ampla transformação digital.

Dando início ao CBN em Ação 2020 – Garanta o Protagonismo do seu Crescimento, o primeiro encontro é com o ex-ministro Ricardo Barros, no dia 28 de julho, para tratar do enfrentamento e saída da pandemia/impactos sociais.