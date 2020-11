ELEIÇÕES 2020 Riedel é o pré-candidato a governo e Azambuja pensará em Senado PSDB afirma ter resultado satisfatório e já mira nas eleições 2022

16 NOV 2020 - 18h:40 Por Gabi Couto/CBN

O PSDB afirmou estar satisfeito com o resultado nas urnas neste ano. Conforme o levantamento do partido foram 48% das prefeituras de Mato Grosso do Sul com representante tucano, 20% de eleitos com o cargo de vice-prefeito e 30% e vereadores.

"Conseguimos 340 mil votos nesta eleição. Somos hoje o maior partido do Estado e contando com os aliados passamos de 50 prefeitos dos 79 municípios", afirmou o presidente regional da sigla, Sérgio de Paula.