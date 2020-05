SAúDE Risco de contrair a COVID-19 cresce durante frio Higiene em dia é cada vez mais importante

29 MAI 2020 - 20h:30 Por Ingrid Rocha

No inverno, aglomeração e janelas fechadas aumentam o risco de contágio pelo novo coronavírus, segundo a infectologista Iris Bucker Froes. A médica explicou que as pessoas que têm problemas pulmonares devem tomar um cuidado maior durante o período, pois na estação acabam sofrendo mais com essas doenças. Isso acontece principalmente em regiões onde o clima é mais seco. “Normalmente as pessoas que têm problemas pulmonares acabam sofrendo mais no inverno e existe o risco de descompensar essa doença. Caso isso aconteça e a pessoa pegue o coronavírus, pode ter a forma mais grave. ”, explicou a infectologista.

A nova estação chega ao Brasil no dia 20 de junho e segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, se o isolamento social não for ampliado em Mato Grosso do Sul, os casos devem subir ainda mais nos próximos dias.

Nesta semana, a incidência de novas contaminações no Estado passou a ser de 4,93, se tornado a terceira maior do país, além de estar acima da média nacional. Em duas semanas, o índice em MS saiu de 0,81 para 3,82. Ainda segundo o secretário de saúde, se não houver maior cumprimento das regras de isolamento social, o estado pode atingir em julho, ou agosto o colapso no sistema de saúde.

Na estação, é importante que as pessoas mantenham as janelas abertas e no caso dos casacos, se possível lavar todos os dias, ou separar um ambiente para guardá-los. Além disso, ainda é preciso estar atento as medidas de higiene e quando sair de casa usar máscara.