EFEITO CORONA Rochedo e Nova Andradina decretam lockdown Surto da covid-19 em frigorífico fez com que município decretasse fechamento

29 JUN 2020 - 20h:02 Por Gabi Couto/CBN

Depois de Guia Lopes da Laguna decretar o fechamento total do comércio, Mato Grosso do Sul tem agora mais duas cidades que aderiram a restrição total da população como forma de prevenção ao contátio da covid-19. Em um dos municípios o motivo é o mesmo que causou o isolamento em Guia Lopes, um surto do coronavírus entre os funcionários de um frigorífico.