EFEITO CORONA Rodovias federais seguem sem interdições em MS Segundo o inspetor da PRF, nos últimos dias, movimento de veículos registrou queda

21 MAR 2020 - 17h:59 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Com a pandemia do novo coronavírus, a recomendação de especialistas é para que as pessoas permaneçam em casa. Na Capital de Mato Grosso do Sul, para evitar a circulação, o prefeito Marcos Trad decretou o fechamento do terminal rodoviário, a partir do dia 24 de março, por um período de 20 dias.

Já o Aeroporto Internacional de Campo Grande e as rodovias federais permanecem sem nenhuma interdição.

