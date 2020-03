POLÍTICA Rodrigo Maia garante que Congresso não fecha Votações serão a distância a partir da próxima semana

17 MAR 2020 - 16h:05 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (17), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é preciso ter “tranquilidade” diante da pandemia do novo coronavírus. Maia decidiu, com os líderes partidários, que as votações a partir da semana que vem serão realizados por meio de aplicativo.

Saiba mais: