BRASÍLIA Rodrigo Maia propõe amplo debate sobre isolamento social Para ele, o embate em torno do tema não é benéfico para a sociedade

30 ABR 2020 - 06h:35 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs um debate em sessão virtual da Câmara sobre a necessidade do isolamento social, como forma de reduzir a velocidade de propagação do coronavírus e evitar o colapso no sistema de saúde. Para o ministro da Saúde, Nelson Teich, o isolamento é ainda a forma mais eficaz de evitar a contaminação. Ouça os detalhes: