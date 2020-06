BRASÍLIA Rodrigo Maia defende a prorrogação do auxílio emergencial No entanto, para o presidente da Câmara o ideal é que a iniciativa seja do governo

5 JUN 2020 - 06h:42 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Rodrigo Maia defende a prorrogação do auxílio emergencial - Foto: Agência Senado O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu nesta quinta-feira (04) que o governo encaminhe ao Congresso projeto sobre a prorrogação do auxílio emergencial de 600 reais para trabalhadores informais. Maia disse ainda que os deputados avaliam a necessidade de estender o benefício por mais dois ou três meses. Ouça os detalhes: jpnews · Rodrigo Maia defende a prorrogação do auxílio emergencial

