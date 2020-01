BRASÍLIA Rose Modesto vai cobrar explicação do MEC sobre erro no ENEM Para deputada o problema com as notas é um desrespeito com estudantes

23 JAN 2020 - 07h:05 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

Para deputada o problema com as notas é um desrespeito com estudantes - Câmara dos Deputados Para Rose Modesto (PSDB), a pasta mostrou que ainda está longe de resolver as falhas em todas as etapas de elaboração do exame e que novos erros podem acontecer.

