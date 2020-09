POLÍTICA Rose protocola no PSDB pedido para disputar prefeitura Deputada ressaltou história do partido e disse que não subirá no palanque de Trad

10 SET 2020 - 14h:56 Por Gabi Couto/CBN

As movimentaçãos dentro do PSDB nesta quinta-feira começaram logo cedo com a expectativa de definir ainda hoje o futuro dos tucanos nas eleições municipais deste ano. Pela manhã o presidente da Câmara, vereador João Rocha e o presidente municipal do PSDB, João César Mattogrosso, não participaram da sessão ordinárina que foi marcada por muita discussão.

Os dois estavam com Sérgio de Paula, presidente Regional da sigla e com Rose Modesto, deputada federal. Até o final do dia muito será conversado para saber se PSDB sai com candidatura própria nesta eleição ou apoia a reeleição de Marquinhos Trad (PSD), como acordado pelo governador Reinaldo Azambuja.

O que se tem de fato novo é o protocolo da deputada federal oficializando o pedido para ser candidata a prefeitura da capital.

Rose Modesto assinou documento ressaltando a importância do tamanho do PSDB para entrar na disputa do principal colégio eleitoral do Estado. Ela ainda relembrou sua trajetória política com a derrota da eleição passada para o atual prefeito, o que na opinião dela a impossibilita de subir no mesmo palanque de Trad, já que possuem divergências nas opiniões.

Confira o documento na íntegra: