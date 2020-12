INFRAESTRUTURA Ruas ao entorno da 14 de Julho serão recapeadas na capital Licitação aberta irá garantir 16,7 km de asfalto novo

11 DEZ 2020 - 09h:11 Por Gabi Couto/CBN/PMCG

A Prefeitura de Campo Grande publica nesta sexta-feira (11) o edital de licitação para contratar 16,7 km de recapeamento e revitalização das ruas transversais a Rua 14 de Julho, além da 13 de Maio e José Antônio. É a segunda etapa do Reviva Campo Grande, projeto financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que viabilizou a requalificação da 14 de Julho.

As propostas das empresas participantes da concorrência serão abertas no dia 19 de janeiro de 2021. A licitação foi dividida em dois lotes (lote 1, quadrilátero abaixo da Rui Barbosa e lote 2, acima da Rui Barbosa). As obras estão em orçadas R$ 63,2 milhões.

Além de receberem pavimento novo, as ruas receberão novas calçadas, dentro das normas de acessibilidade, arborização e reforço na iluminação pública. O projeto abrangerá as vias transversais à 14 de Julho no quadrilátero formado pelas ruas 26 de Agosto/Barão de Melgaço, Antônio Maria Coelho, Padre João Crippa e Avenida Calógeras. A Calógeras também será revitalizada, mas como parte do projeto de mobilidade urbana. Na Calógeras está projetado o corredor do transporte coletivo e ciclovia que vai se conectar com a da Avenida Afonso Pena.

Na José Antônio, que será o segundo corredor gastronômico da cidade, a intervenção será desde a Rua Amazonas até a Avenida Rodolfo Jose Pinho. A Cândido Mariano receberá asfalto novo em toda sua extensão, desde a 25 de Dezembro até a Praça da Cabeça de Boi, confluência com a Orla Morena e a Avenida Júlio de Castilho. A Dom Aquino e a Barão do Rio Branco, da 25 de Dezembro até a Vasconcelos Fernandes, contornando a antiga rodoviária. Nas ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, a revitalização será no trecho entre a Rui Barbosa e a Avenida Ernesto Geisel. A 13 de Maio receberá asfalto novo desde a Avenida Fernando Correa da Costa até a Júlio Nimer, no Bairro São Franscisco.

Ruas que serão recapeadas no Centro

Entre a Avenida Calógeras e a Rua Padre João Crippa – 26 de Agosto / Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho, 7 de Setembro, 15 de Novembro.

Barão do Rio Branco e Dom Aquino – Entre a 25 de Dezembro e a Vasconcelos Fernandes

Cândido Mariano – Da 25 de Dezembro até a Cabeça de Boi

Maracaju e Antônio Maria Coelho – Da Rui Barbosa até a Avenida Ernesto Geisel

José Antônio – da Amazonas até a Avenida Rodolfo José Pinho

13 de Maio – da Avenida Fernando Correa da Costa a Rua Júlio Nimer

Travessa Costa Marques

Rua Iria Loureiro Vianna

Outra licitação

Também dentro do Reviva Mais Campo Grande, nos próximos dias, será recapeada a Rui Barbosa. O investimento previsto é de R$ 30,4 milhões para obras em toda sua extensão, de 7,1 km, desde as proximidades do viaduto da Universidade Federal (onde se chama Rua Trindade ), até o trecho final, quando se encontra com a Avenida Rachid Neder.

Está programado um corredor do transporte coletivo no trecho entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso, com cinco estações de embarque e desembarque. No trecho mais central, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, receberá mobiliário urbano semelhante ao da 14 de Julho, câmeras de monitoramento, padronização das calçadas e acesso a rede Wi-fi.