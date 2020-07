TEMPO E TEMPERATURA Sábado será de tempo firme e umidade do ar em estado de alerta As temperaturas poderão variar entre de 7°C a 32°C neste sábado

4 JUL 2020 - 08h:05 Por Isabelly Melo

O fim de semana será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica céu claro a parcialmente nublado. Nas regiões sul, sudoeste, central e leste, estima-se névoa úmida ao amanhecer.

Os valores de umidade relativa do ar ficarão baixos especialmente a tarde, podendo atingir até 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nestas condições recomenda-se alguns cuidados para aliviar o desconforto e preservar a saúde, entre eles ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.

As temperaturas poderão variar entre de 7°C a 32°C neste sábado (04).

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Infográfico: Portal do MS

Tendência para a quinzena

Análise do Cemtec para os próximos quinze dias indicam uma trégua do tempo gelado e elevação de temperaturas em Mato Grosso do Sul. Até o dia 11 de julho a climatologia estima condições de tempo firme e enfraquecimento do ar frio com as temperaturas voltando a se elevar até 07 de julho. “As regiões norte e nordeste do Estado, há pouca ou nenhuma expectativa de chuva no período. Entre os dias 08 a 10 de julho, as áreas de instabilidades aumentam trazendo possibilidade de chuva em até 10 milímetros na parte centro-sul do estado. Além disso, uma nova onda de frio está estimada entre os dias 08 a 10 de julho”. Conforme estimativa, de 11 a 19 de julho, as temperaturas voltarão a se elevar e não ha expectativa de chuva.

Infográfico: Portal do MS

*Informações Portal do MS