ESTADUAL DE FUTEBOL Sábado pode definir primeiro rebaixado e mais um classificado Os jogos serão realizados em Nova Andradina e Maracaju

7 MAR 2020 - 08h:55 Por Isabelly Melo

Dois jogos abrem na tarde deste sábado(07) a nona rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os jogos serão em Nova Andradina e Maracaju. No Loucão em Maracaju às 15h, o Maracaju recebe a Serc e se vencer estará classificado. O MAC tem oito pontos contra 13 da Serc que já está classificada mas ainda sonha com a melhor campanha da 1ª fase. Apita o jogo Ronan Machado Freitas Lima que será auxiliado por Luiz Fernando Colete e Élita Maria da Silva. João Bosco Echeverria será o 4º árbitro.

Já no Andradão em Nova Andradina às 16h, o Cena recebe o vice-líder Aquidauanense e se não vencer estará rebaixado. Com apenas dois pontos e com seis em disputa, em caso de novo tropeço, não chegaria no oitavo colocado Maracaju que já tem oito. Já o Aquidauanense luta pela melhor campanha da 1ª fase e se vencer, empata em pontos com o Águia Negra. Apita o jogo Hudson Muchiutti Hernandes que será auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Antonio Donizetti Leite Rodrigues. Willian Arakaki será o 4º árbitro.

A rodada será concluída no domingo(08) com Pontaporanense x Comercial, Águia Negra x Operário e Costa Rica x Corumbaense.

*Informações Federação de Futebol MS