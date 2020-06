AGRONEGÓCIO Saca da soja está mais valorizada neste mês em MS Segundo Famasul, preço médio do grão ficou 35,44% mais alto na comparação com junho de 2019

26 JUN 2020 - 14h:39 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O preço da saca de 60kg da soja teve valorização de 2,5% em Mato Grosso do Sul, entre os dias 15 e 22 de junho. Segundo informações divulgadas no acompanhamento semanal do Sistema Famasul, a oleaginosa ficou cotada a R$ 97,25 no período.

Na média mensal, o preço da soja é de R$ 92,51, 35,44% mais alto que o registrado em junho do ano passado.

O milho, embora pressionado pelas expectativas com o avanço da colheita no país, teve elevação no valor da saca.

