AGRONEGÓCIO Saca da soja inicia julho com valorização em MS Oleaginosa terminou mês com valores maiores, em razão da alta do dólar, segundo o Sistema Famasul

3 JUL 2020 - 16h:55 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Foto: Ilustração/freepik Na última semana de junho, o preço da saca de 60 kg de soja teve valorização aqui no Estado. Segundo dados do Sistema Famasul, entre os dias 22 e 29, o valor da oleaginosa aumentou 4,95%, sendo cotada a R$ 102,06. Já as cotações do milho se mantêm pressionadas pelas expectativas com a colheita em todo o país e com a super safra americana. Saiba mais: jpnews · Saca da soja inicia julho com valorização em MS

