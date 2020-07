AGRONEGÓCIO Safra 2020/2021 de cana-de-açúcar começa mais lenta em MS Até dia 15 de junho, foram processadas 12,4 mi de t da matéria-prima

1 JUL 2020 - 14h:18 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A safra 2020/2021 de cana-de-açúcar, que começou no dia 1º de abril no Centro-sul do país, está mais lenta. Até o dia 15 de junho, foram processadas 12,4 milhões de toneladas da matéria-prima da indústria sucroenergética do Estado.

