AGRONEGÓCIO Safra 2020/21: setor sucroenergético deve destinar mais cana para produção de açúcar Aumento deve ser de mais de 18%, se comparado à temporada anterior

6 MAI 2020 - 14h:27 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Na safra 2020/21, o setor sucroenergético deve destinar mais cana-de-açúcar para a produção do adoçante. O aumento, com relação à temporada anterior, será de 18,5%. Já para o etanol, as estatísticas são de redução.

Saiba mais: