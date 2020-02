AGRONEGÓCIO Safra de soja terá produção recorde, mas atraso no plantio do milho preocupa produtores Estimativas das produções foram apresentadas no lançamento da colheita da soja e plantio do milho

14 FEV 2020 - 14h:00 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Representantes do setor estiveram presentes no lançamento da colheita da soja e do plantio do milho. - Foto: Luciene Arakaki/CBN O lançamento da colheita da soja 2019/2020 e do plantio do milho segunda safra ocorreu nesta sexta-feira (14), na sede da Famasul. Durante o evento, que contou com a presença de representantes do setor, o presidente da Associação dos Produtores de soja e milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja), André Dobashi, apresentou dados das estimativas para a produção dos grãos. De acordo com Dobashi, a temporada de soja terá volume recorde de produção, com 9,9 milhões de toneladas, 12,5% a mais que a safra anterior: Segundo o presidente da Aprosoja/MS, as condições climáticas não interferiram diretamente na produção da soja, mas o atraso da colheita da oleaginosa, que chegou a apenas 3,7% de área plantada até o momento, deve impactar no milho safrinha: O aparecimento mais grave de ferrugem asiática nas lavouras de soja, de acordo com pesquisas da Fundação MS, preocupa os produtores. Segundo André Dobashi, é preciso ter uma atenção redobrada nas produções:

