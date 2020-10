AGRONEGÓCIO Safrinha de milho termina com produtividade recorde em MS Com 93,4 sacas por hectare, volume é o maior desde temporada 2013/2014

7 OUT 2020 - 14h:12 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A colheita da temporada 2019202 de milho terminou em Mato Grosso do Sul. Com 1,894 milhões de hectares, a área plantada nesta safra é menor que a obtida na 2018/2019, mas a produtividade média registrou recorde de 93,4 sacas por hectare, o maior volume desde 2013/2014, quando os dados começaram a ser avaliados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (SigaMS).

