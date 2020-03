CBN MOTORS Saiba como desinfectar seu carro corretamente Como deixar seu carro livre de vírus e ainda como transportar uma pessoa infectada

21 MAR 2020 - 09h:30 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

No programa de hoje Paulo Cruz e Scheila Canto conversam com o Dr Eduardo Cury sobre os cuidados que devemos ter na hora de desinfectar o carro e evitar a propagação do coronavírus. Saiba também como proceder na hora de transportar uma pessoa suspeita de estar infectada.

E para aliviar, saiba como ficou o novo Chevrolet Tracker, um SUV que chega para ser referência no segmento.