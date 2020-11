SAÚDE Saiba como estão os testes das vacinas contra a covid-19 em MS Duas já começaram a ser testadas em voluntários no estado

6 NOV 2020 - 09h:56 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul está participando dos testes de vacinas contra a covid-19. No estado, duas vacinas já começaram a ser testadas em voluntários e outras duas ainda não tem data de início. O estado assinou um termo de cooperação para a realização dos testes e a responsabilidade pela execução dos estudos é dos pesquisadores, sem vínculo entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES) com os voluntários.

Os testes da vacina CoronaVac tiveram início no dia 26 de outubro e a projeção é que até este sábado (07) cerca de 100 pessoas tenham recebido a dose. No estado, entre 800 a mil voluntários devem participar dos testes. Podem se voluntariar somente profissionais da saúde que trabalham em áreas que tem a circulação do vírus. O agendamento pode ser feito pelo telefone (67) 99269-3354 ou pelo e-mail adm.covidcg@gmail.com.

A vacina da BCG também já começou a ser aplicada em voluntários no estado. Pouco mais de 200 pessoas já estão participando, segundo o pesquisador Júlio Croda, que é um dos coordenadores do estudo no Brasil. O recrutamento dos voluntários será feito até o dia 31 de dezembro deste ano.

As outras duas vacinas seguem sem data para início dos testes no estado. Ouça os detalhes: