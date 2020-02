VIAGEM DE SABORES Saiba como fazer um licor de pequi O chef Paulo Machado ensina a receita que pode ser consumida em até 1 ano

20 FEV 2020 - 10h:15 Por Isabelly Melo

Na coluna desta quinta-feira o chef Paulo Machado ensina uma deliciosa receita de licor de pequi. Fruta que tem tudo haver com o nosso Estado, e pode ser facilmente encontrada em Campo Grande. Confira:

Receita completa:

Ingredientes:

500 g de pequi

500 ml de cachaça (rum ou vodka)

750 g de açúcar refinado

500 ml de água filtrada

Modo de preparo:

Colocar as sementes junto com a aguardente para macerar até que fique com a cor, aroma e sabor do pequi (por volta de 2 meses);

Coar em peneira fina; descartar as sementes de pequi.

Em uma panela fazer uma calda grossa, misturando água e o açúcar e deixando ferver por 15 minutos.

Reservar e deixar esfriar totalmente.

Misturar a calda com a aguardente de pequi.

Mexer bem e deixar reservado por pelo menos 15 dias em garrafas de vidro.

Rende aproximadamente 1.200 ml de licor.

Validade - 1 ano