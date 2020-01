MúSICA Saiba como foi a gravação do DVD de Andreia Rios Cantora gravou um pocket show ontem em Campo Grande

23 JAN 2020 - 12h:10 Por Luis Vilela

Foi gravado ontem (22) em Campo Grande o primeiro Pocket Show da cantora Andreia Rios. O repertório contou com canções de autoria própria da cantora e também uma composição do cantor Gabriel (ex Hugo Pena e Gabriel). Ouça a reportagem: