RENEGOCIAÇÃO Saiba como negociar débitos da conta de energia elétrica A Energisa também oferece opções digitais de atendimento para consumidores

19 AGO 2020 - 14h:00 Por Thais Cintra/ CBN

O Grupo Energisa oferece condições especiais de parcelamentos para os consumidores que estão com suas contas atrasadas. Desde o início da pandemia, decretada no final do mês de março, mais de 100 mil acordos foram realizados. Em Mato Grosso do Sul, já foram mais de 30 mil acordos.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta terça-feira (19), o presidente da Energisa – MS, Marcelo Vinhaes, explicou as diversas formas de acordo e pagamento que consumidores em débito podem aderir. Ainda segundo Vinhaes, o pagamento no cartão de crédito para renegociar débitos vai ser inserido na próxima semana pela consessionária de energia elétrica. Confira:

Para negociar os débitos com a Energisa, basta entrar em contato com a distribuidora pelo Whatsapp da Gisa (67)99980-0698, website energisa.com.br, aplicativo Energisa ON ou pelo Call Center 0800 722 7272. Pelo Whatsapp, é só escrever “Parcelamento” e a negociação será iniciada.