VIAGEM DE SABORES Saiba como reaproveitar alimentos durante a quarentena Paulo Machado dá dicas do que fazer com as "sobras" do almoço, jantar e outras refeições do dia a dia

14 ABR 2020 - 11h:23 Por Isabelly Melo

Paulo Machado dá dicas do que fazer com as "sobras" do almoço, jantar e outras refeições do dia a dia - Arquivo Paulo Machado Na coluna desta terça-feira (14), o Chefe Paulo Machado te ensina a reparoveitar alimentos como arroz, feijão e outros, que podem acabar sobrando durante as refeições da quarentena. Confira as dicas:

Deixe seu Comentário