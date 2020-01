Saiba como tratar de forma correta a conjuntivite

A conjuntivite ocorre porque a parte branca dos olhos, que é revestida por uma membrana transparente chamada conjuntiva, pode inflamar e assim causar a doença. Além disso, a conjuntivite também pode ocorrer com a inflamação do interior das pálpebras. Uma das causas mais comuns é cometida por vírus ou bactérias. Nestes casos ela é contagiosa e pode ser transmitida pelo contato direto com as mãos, com a secreção ou com objetos pessoais contaminados

A doença também pode ser causada por reações alérgicas a fumaça, cloro de piscinas, produtos de limpeza ou de maquiagem, poluição e etc. Os principais sintomas são: inflamação em um ou nos dos olhos, pálpebras inchadas, sensação de areia ou de ciscos nos olhos, secreção com pus (conjuntivite bacteriana), secreção esbranquiçada (conjuntivite viral), coceira nos olhos e dor ao olhar para a luz. Além disso, o paciente pode apresentar visão borrada e pálpebras grudadas ao acordar.

O tratamento da conjuntivite é feito após ser identificado o que causou a doença. Os cuidados especiais com a higiene ajudam a controlar o contágio e a evolução da inflamação. No caso da conjuntivite bacteriana o tratamento inclui a indicação de colírios antibióticos, que devem ser prescritos por um médico, pois alguns colírios são altamente contra-indicados, porque podem provocar sérias complicações e o quadro pode ficar mais grave. Já para a conjuntivite viral não existem medicamentos epecíficos. Qualquer que seja o caso é muito importante lavar os olhos e fazer compressas com água gelada, que primeiro deve ser filtrada e fervida, ou com soro fisiológico e sempre procurar um médico oftalmologista. No link abaixo, você confere mais informações sobre as causas e tratamentos da conjuntivite com o Dr. Fábio Yamasato.